Denkmal in Düsseldorf Pallas Athene hängt in der Warteschleife

Bereits im vorigen Herbst sollte die Pallas Athene wieder an der Tonhalle stehen. Daraus wurde nichts. Als unsere Redaktion im Dezember nachfragte, hieß es, die Figur werde voraussichtlich im Frühjahr 2023 wieder am vertrauten Ort aufgestellt. Das ist kaum zu schaffen, deswegen sagt eine Stadtsprecherin nun: „Eine Aussage, wann die Skulptur wieder aufgestellt wird, kann nicht genau bestimmt werden.“ Das Kulturamt befinde sich im Austausch mit allen Beteiligten, um die Rückkehr der Pallas Athene so schnell wie möglich zu ermöglichen. Das macht das Amt natürlich „aktiv“, so wie in der Antwort viel von „bereits“ und „schon“ die Rede ist – tatsächlich ist die Geschichte der Pallas Athene wohl eher eine, zu der besser die Wörter Bemächtigung und Verzögerung passen.