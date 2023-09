Restaurants in Düsseldorf Gastronomen wehren sich gegen Google-Bewertungen

Der Chef des Derendorfer Restaurants Rocaille sitzt in seinem Weinlokal und zeigt, was so über ihn im Internet steht. „Hipster-Lokal mit Bahnhofatmosphäre, unverschämtem Service und mittelmäßigen Essen“, schrieb ein Gast. Ein anderer: „Leider sehr schlecht. Nie wieder!“ Und ein Dritter: „Unsympathischer Inhaber. Weine überteuert. Geht lieber zu Em Brass, The Kitchen, Oktopussy – viel besser.“