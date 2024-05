Top-Listen in Düsseldorf Hier kann man in Düsseldorf gut Fisch essen

Fischhaus An der Berger Staße 3 ist der Name Fischhaus Programm. Denn in dem Restaurant in der Altstadt dreht sich alles um frischen Fisch. Die Betreiber versprechen saisonale Angebote: mit Miesmuscheln, Skrei, Spargel oder Pfifferlingen, garantiert wird die Frische der Produkte. Die Speisekarte wird mit einer wechselnden Tageskarte ergänzt. Aus der Vitrine können Gäste ganze Fische wählen, die Zubereitung erfolgt dann nach Wunsch. Auf der umfangreichen Speisekarte kann unter vielen verschiedenen Fischen und Verarbeitungen gewählt werden. Im Jahr 1899 ließ die Familie Maassen das heute noch bestehende Haus errichten. Die Familie betrieb dort das bekannte Fischgeschäft mit Restaurant. Seit 1998 befindet sich in dem Gebäude ein Fischrestaurant, seit Anfang des Jahres führen dort Florian Conzen und Pablo Fernandez Garcia die Geschäfte.