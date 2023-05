Gastronomie in Düsseldorf Restaurant LêVy bietet Einblick ins kulinarische Vietnam

Hauptberuflich ist Thai Tai Nguyen Banker und kennt sich in der Finanzwelt bestens aus. Da er aber in der Gastronomie aufgewachsen ist – seine Eltern betrieben in Niedersachsen mehrere Restaurants – gehört die Leidenschaft für gutes Essen, insbesondere für typisch vietnamesische Gerichte, genauso zu seinem Leben wie die Leidenschaft für Zahlen.