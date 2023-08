Veranstaltungen in Düsseldorf „Repekt und Mut sind wesentliche Stützen der Demokratie.“

Das verdeutlicht das mehr als 100 Seiten starke Veranstaltungsprogramm der Jahre 2023/24 von „Mut und Respekt“. Von Lesungen über Ausstellungen, Theaterstücke, Diskussionsveranstaltungen, Workshops und Führungen gibt es viele unterschiedliche Formate. Los geht es mit der Ausstellung „Eine Chronik in acht Kapiteln“ (Zentralbibliothek KAP1, 18 Uhr) in der die 23 Jahre Düsseldorfer Beiträge zur interkulturellen Verständigung präsentiert werden. Ebenfalls am Dienstag, 5. September, wird die Ausstellung „Future is now“ durch die ukrainische Generalkonsulin Iryna Shum im Gerhard Hauptmann Haus (Bismarckstraße 90) eröffnet. Bis weit in den April 2024 hinein reicht die Veranstaltungsreihe. Sie endet mit „Kinderrechte in der Schule“ im Zentrum für Schulpsychologie an der Willi-Becker-Allee.