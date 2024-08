Düsseldorfer Experte über giftige Tiere „Ich möchte aber auch von einer ungiftigen Schlange nicht gebissen werden“

Der Verband regt schon länger eine zentrale Landesstelle an, wo die Feuerwehren Expertenrat zu Gifttieren einholen könnten. „Das wäre sehr sinnvoll und würde auch die Einsatzkräfte schützen.“ Oft gehen die Rettungskräfte so vor: Sie schicken Fotos an einen externen Experten und holen eine schnelle Einschätzung ein. Bei der Feuerwehr in Bochum heißt es etwa, sie greife bei verdächtigen Spinnen oder Schlangen auf das Fachwissen des örtlichen Tierparks zurück. In Dortmund nimmt die Feuerwehr gemeldete Fundtiere aller Art in einem speziellen Gerätewagen auf - sollten das in seltenen Fällen mal eine Vogelspinne oder eine Schlange sein, brauche man externen Sachverstand.