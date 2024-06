Prozess am Amtsgericht Düsseldorf 82-Jährige soll Portemonnaie unterschlagen haben

Den Tränen nahe war eine 82-jährige Rentnerin bei ihrer allerersten Gerichtsverhandlung am Dienstag vor dem Amtsgericht. Dort wurde ihr vorgeworfen, sie habe frühmorgens im Februar 2023 an der Sicherheitskontrolle im Flughafen kurz vor ihrem Abflug in den Urlaub den vergessenen Geldbeutel eines anderen Passagiers eingesteckt.