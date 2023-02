Prozess in Düsseldorf Rentner schießt auf Taube, trifft aber Knie des Nachbarn

Auf Taubennest geschossen – den Nachbarn getroffen: Über diesen klaren Sachverhalt hat das Amtsgericht am Freitag verhandelt. Auf der Anklagebank saß ein 64-jähriger Rentner aus Gerresheim – und der räumte sofort ein, dass er keineswegs ein Kunstschütze sei. In der Abenddämmerung im Mai 2022 habe er mit einem Luftgewehr auf ein Taubennest in einem Gartenbaum gezielt. Aber der Querschläger traf und verletzte den Nachbarn. Das kostet den Taubengegner jetzt 1500 Euro.