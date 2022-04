Protest gegen Düsseldorfer Landgericht : Rentner beendet Hungerstreik vor dem Gerichtszentrum

Herbert Klewe bei seinem Streik vor dem Gerichtszentrum in Oberbilk. Foto: arl

Düsseldorf Nach rund einem Tag hat Herbert Klewe seinen Hungerstreik beendet. Er sieht sich im Konflikt mit einem Kerzenhersteller ungerecht behandelt. Jetzt hat er eine Dienstaufsichtsbeschwerde wegen seiner Behandlung während des Protests eingereicht.

Der Rentner Herbert Klewe hat seinen Hungerstreik vor dem Landgericht nach rund 27 Stunden beendet. Wie er unserer Redaktion mitteilte, hat er sich am Donnerstagmittag angesichts der Kälte auf dem zugigen Vorplatz des Gerichtsgebäudes an der Werdener Straße und wegen der Weigerung des Gerichts, ihn auf die Toilette gehen zu lassen, ein Taxi nach Hause bestellt. Klewe hatte den Streik am Vortag um 11 Uhr begonnen und dem Gericht und den lokalen Medien angekündigt.