Landgercit 33-Jähriger steht nach brutalem Raubüberfall auf Rentner vor Gericht

Nach dem gewaltsamen Tod eines 77-jährigen Rentners verhandelt das Landgericht ab Freitag (23.Februar) gegen einen 33-jährigen Verdächtigen. Er soll das Opfer nachts im August 2023 auf dessen Heimweg nahe der Brehmstraße ausspioniert, soll dem Senior dann gefolgt und ihn an seiner Haustür niedergeschlagen und beraubt haben. Dabei stürzte der Rentner rücklings eine Kellertreppe hinunter und verletzt sich derart schwer, dass er Tage später an den Folgen gestorben sei, so die Anklage. Der Vorwurf gegen den 33-Jährigen lautet jetzt auf Raub mit Todesfolge.