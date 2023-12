Energiewende in Düsseldorf Wie die energetische Sanierung schneller wird

„In unserem ersten Pilotprojekt an der Zeppelinstraße in Mönchengladbach konnten wir die Gebäude aus der schlechtesten Energieklasse H in die fast beste Energieklasse A transferieren“, erklärt Miltz. Dafür habe man das Dach, die Heizung und die Fassade erneuert. Das Ziel: Die Gebäude werden so saniert, dass sie auf Netto-Null hinauslaufen. Es werden so viele Emissionen eingespart, wie auch verursacht werden – und ein Großteil der benötigten Energie und Wärme selbst hergestellt. „Auch von den Kosten für unsere Mieter her ist das tragbar: Denn auch wenn die Kaltmieten steigen und die Kosten auch auf die Mieter umgelegt werden, gibt es so hohe Einsparungen bei den Nebenkosten, dass dies nicht ins Gewicht fällt.“