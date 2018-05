Düsseldorf: Renovierung im Museum Kunstpalast

Düsseldorf Der Direktor legt Ideen für das größte städtische Museum vor. Er will Baumängel beseitigen, Ausstellungssäle modernisieren und ein Café und Restaurant im Belvedere einrichten. OB Geisel unterstützt das Vorhaben.

Das Kuratorium der Museumsstiftung hat die Pläne, die unserer Redaktion exklusiv vorliegen, bereits befürwortet. Im Herbst soll der Stadtrat beraten. Bislang ist die Rede von einem Betrag von 17 Millionen Euro für den Sammlungsflügel, dazu dürften weitere Kosten kommen. Krämer, der das Museum seit dem vergangenen Jahr führt, betont, dass der Großteil des Geldes nicht in Extras wie das Café fließe, sondern in die Behebung von technischen Mängeln, unter denen der Betrieb seit langem leidet. "Wenn wir das jetzt nicht machen, verlieren wir weitere Jahre", sagt er.

In der Tat sind gravierende Probleme bekannt. Sie gehen teilweise auf verpfuschte Sanierungen zurück. Ein Gebäudeteil, in den das Restaurierungszentrum ziehen sollte, steht seit 16 Jahren leer, da es seit dem Einbau einer Klimaanlage Probleme mit der Statik gibt. Auch das Belvedere, der Durchgang zwischen den Flügeln, kann wegen ungenügender Traglast nur eingeschränkt genutzt werden. Dort gab es weitere miserable Umbauten: Tücher kaschieren unverputzte Wände, eine Besucherbrücke endet im Nichts - die Tür wurde offenbar gespart. "Ich kenne kein anderes Museum dieser Bedeutung, das in so schlechtem Zustand ist", sagt Krämer.