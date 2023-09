Düsseldorfer Galerie Kunsthaus Paffrath wechselt die Seiten

Die Bilderwand spricht Bände: In der Mitte das riesige Öl-Gemälde „Alt-Amsterdam“ von Andreas Achenbach, entstanden 1867, im Gründungsjahr der Galerie. Erworben hat es später Georg Paffrath, dessen Porträt daneben hängt. Direkt darunter findet sich Klein-Hans. Aus dem Fünfjährigen mit den Segelohren wurde der Mann, der seit 1987 die Kunst-Dynastie in der fünften Generation führt und nun ein neues Kapitel in der Familien-Geschichte aufschlägt.