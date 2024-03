Prozess in Düsseldorf Rennen mit 229 km/h – Raser will 12.000 Euro Strafe nicht zahlen

Die Anklage geht von einem verbotenen Autorennen aus, weil der Angeklagte am Steuer des Sportwagens (der angeblich seinem Bruder gehört) ein rennähnliches Verhalten gezeigt habe. Mit seinem Einspruch gegen den Strafbefehl hat der 40-Jährige die Eckpunkte dieser Vorwürfe ausdrücklich ausgeklammert, will die hier angeklagten Umstände also nicht mehr bestreiten.