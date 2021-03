Galopp in Düsseldorf : Rennbahn eröffnet die Saison mit einem Geisterrenntag

Düsseldorf Zuschauer dürfen zwar noch nicht wieder am Grafenberg mitfiebern, aber nach dem Ausfall im vergangenen Jahr kann am Sonntag der Saisonauftakt der Galopprennbahn traditionell mit dem Fortuna-Düsseldorf-Renntag begangen werden.

In zehn Rennen werden rund 80 Pferde an den Start gehen.

Der Reiter- und Rennverein und die Fortuna gehören zu den ältesten Vereinen der Stadt und haben in der Pandemie eine Gemeinsamkeit mehr: leere Stadien. Für Galopp-Präsident Peter M. Endres ist in der schwierigen Phase eine Unterstützung von Sportvereinen untereinander nicht selbstverständlich: „Aber mit der Fortuna haben wir einen zuverlässigen Partner an unserer Seite.“ Für Christian Koke, Fortuna-Vorstand Marketing, ist Solidarität wichtig: „Wir geben unser Bestes, um verschiedenen Bereichen unserer Stadt durch die Strahlkraft der Fortuna Aufmerksamkeit zu verschaffen und Düsseldorfern, die aufgrund der Corona-Pandemie in Not geraten sind, unter die Arme zu greifen.“