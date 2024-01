Umwelt in Düsseldorf Renaturierung erfordert viele Rodungen

Es mutet auf den ersten Blick absurd an, wenn für die Renaturierung eines Flussabschnittes zunächst einmal in großem Stil Bäume gerodet werden müssen. Für den zweiten Bauabschnitt des naturnahen Ausbaus der Südlichen Düssel in Vennhausen wurden bereits vor ziemlich genau einem Jahr mehr als 50 Pappeln entlang des Gewässers gefällt. Die Empörung unter Baumschützern war groß, jeder Reststamm am Ufer wurde damals mit einem beschrifteten Kreuz versehen, auf dem mit Jahreszahl und Ort an vermeidbare Fällungen der vergangenen Jahre im Stadtgebiet erinnert wurde. Die Baumschutzgruppe forderte, dass Bäume, die für das Klima in urbanen Ballungsräumen unerlässlich sind, bei Projekten jeglicher Art nicht „weggeplant“, sondern als gegebener Klima-Wert in jede Planung einbezogen werden – umsonst.