Für die Autorin Renate Kaiser Auf mehr als 400 Online-Dates folgte jetzt die Hochzeit

Schnell sei ihr am Anfang klar gewesen, dass es ohne Online-Dating nicht funktioniere. Die Diplom-Betriebswirtin ist Marketing-Fachfrau. Sie ließ professionelle Bilder von sich machen, füllte Textfelder zu Hobbys und ihrem Persönlichkeitsprofil aus und startete so in die ersten virtuellen Flirtabenteuer. Dabei wusste sie von Beginn an, was sie will: „Ich mag sportliche Männer und interessiere mich für viele Dinge. Musik, Kunst, Theater und Literatur, ich erwartete keine Übereinstimmung, aber wollte mich schon austauschen“, sagt sie.