Veranstaltung in Düsseldorf Religionen beten gemeinsam in der Tonhalle für Frieden

„Uns alle führt heute der gleiche Grund in die Tonhalle – uns eint das Bedürfnis, für den Frieden zu beten“, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) in seinem Grußwort. Man treffe sich in einem Ort, der als weltlich „vielleicht auch als neutral zu bezeichnen ist“. Die Menschen seien verantwortlich für das, was auf der Erde geschehe, fügte er hinzu: Daher sei es umso unverständlicher, dass Menschen einander bekämpften und vernichten wollten. „Aber es stimmt uns hoffnungsfroh, dass das wir alle uns nicht entmutigen lassen.“