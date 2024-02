5,4 Millionen Übernachtungen Viele Touristen in Düsseldorf, aber sie bleiben nur kurz

Freizeit und Business Der Anteil der Freizeitreisenden wächst. Das lässt sich an steigenden Zahlen bei touristischen Angeboten ablesen: Rheinschifffahrten oder Hop-on-Hop-off-Bustouren boomen, sagt Ole Friedrich, Geschäftsführer von Düsseldorf Tourismus. „Die Leute wollen an einem Wochenende viel erleben“, sagt Frank Schrader, Geschäftsführer von Düsseldorf Marketing und Düsseldorf Tourismus. „In Düsseldorf haben wir den Vorteil, dass die Stadt so kompakt ist.“ Anders als in Metropolen wie Berlin oder Hamburg seien die Wege kurz. Zudem sei Düsseldorf „instagrammable“, also habe attraktive Orte wie das Dreiecksdach am Kö-Bogen II, die sich auch in den sozialen Medien verbreiten, sagt Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU). In den Hotels zeigt sich der Trend zu Städtereisen vor allem an der Auslastung. Die ist – anders als früher – an den Wochenenden deutlich höher als unter der Woche, sagt Daniela Danz, General Managerin des Hotels Kö59. Zudem würden mehr Doppel- statt Einzelzimmer gebucht, was auch für Freizeitreisen typisch sei. Timo Schmitz, General Manager des 25hours Hotels beobachtet zudem, dass die Städtereisen oftmals spontan gebucht werden, also anders als die meisten Geschäftsreisen ohne großen Vorlauf. Die Freizeitreisenden blieben zudem etwas länger als Leute auf Dienstreise. Eine Rolle spielt auch der Gesundheitstourismus, insbesondere in der Fünf-Sterne-Hotellerie, sagt Danz. Darum sei man auch in Austausch mit Ärzten und Schönheitschirurgen.