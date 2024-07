Verwaltung überprüft die soziale Infrastruktur in den Stadtteilen „Das Bürgerhaus Reisholz ist ein Stück Heimat“

Was Stadtteilpolitiker wie Christoph Laugs, Sprecher der SPD in der Bezirksvertretung (BV) 9, ganz unabhängig von der Thematik so stört, ist, dass sich zuerst der Stadtrat mit der Vorlage „Handlungsfeldübergreifende Betrachtung sozialer Infrastruktur im Amt für Soziales und Jugend“ befasste und mit einem Beschluss schon mal Fakten schaffte. In der Präsentation steht dieser Satz, der alles auf den Punkt bringt: „2025 bis 2026: Überprüfung der Weiterführung des Bürgerhauses Reisholz im Hinblick auf den umfangreichen Neubau des Spektakulums in Benrath“. Die BV 9 wird erst am 30. August informiert.