Nach einem Jahr Umbau in Düsseldorf Reisezentrum am Hauptbahnhof öffnet wieder im neuen Gewand

Drei Jahre sind von der ersten Idee bis zur Eröffnung vergangen, sagt André Blach, Standortmanager des Reisezentrums in Düsseldorf. Etwa ein Jahr lang dauerte der Umbau, Mitarbeiter und Kunden mussten in dieser Zeit mit einem provisorischen Kundencenter vorliebnehmen. Für die Bahn ist Düsseldorf der Auftakt einer Reihe an Umbauten: Im kommenden Jahr sollen die Zentren in Nürnberg, Göttingen, Berlin, Mannheim, Köln und Hamburg erneuert werden, also die reisestärksten Standorte für den Fernverkehr. Insgesamt investiert der Konzern für den Umbau eigenen Angaben zufolge rund 60 Millionen Euro.