Reisemesse in Düsseldorf Roboter war der heimliche Star der „Reisewelt“

In den Schadow Arkaden fand am Sonntag zum 13. Mal die „Reisewelt“ statt, bei der Aussteller der Tourismusbranche die Besucher über mögliche nächste Urlaubsziele berieten. Während es draußen regnete, schauten sich in den Gängen der Arkaden, die zur Rheinische Post Mediengruppe gehören, am frühen Nachmittag Hunderte Besucher die unterschiedlichen Stände an. Plakate weckten das Interesse für „Luxus-Class-Reisebusse“, Kreuzfahrten, aber auch Wandern und Ausflüge in die Natur. Zudem gab es Vorträge über Reiseziele in ganz Europa, beispielsweise in Skandinavien, Lappland und Kroatien.