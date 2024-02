RP-Reisemesse „Reisewelt 2024“ inspiriert für den Urlaub in der Region

Jede Menge Inspiration, Vorträge, Filme, Präsentationen und sogar die Chance auf Gewinne – all das erwarten Besucherinnen und Besucher der „Reisewelt 2024“. Am Sonntag, 18. Februar, veranstaltet die Rheinische Post ihre traditionelle Reisemesse in den Schadow Arkaden. Von 11 bis 17 Uhr zeigen vielfältige Aussteller verschiedene Urlaubsziele, die nicht weit weg sind aber Fernweh wecken. So präsentieren sich zum Beispiel Kurorte wie Bad Driburg oder Bad Sassendorf sowie Regionen wie der Westerwald, das Sauerland und der Hunsrück.