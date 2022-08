Wasserwirtschaft in Düsseldorf : Abwasserrohr unter dem Rhein wird aufwendig gereinigt

Wasserwirtschaft in Düsseldorf

Der Rheindüker wird jetzt mit einem elektrisch betriebenen Minibagger gereinigt, der auf Stahlträgern als Schienen im Kanal fährt und so die Ablagerungen ausbaggert. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf/Stadtentwässerungsbetrieb

Düsseldorf Der Düker leitet das gesamte Abwasser vom Düsseldorfer Norden zur Kläranlage in Meerbusch. Die Säuberung und Sanierung wird rund 6,3 Millionen Euro kosten.

Die Stadt Düsseldorf betreibt zwischen Lohausen und Meerbusch-Ilverich seit Mitte der 1960er-Jahre einen knapp 960 Meter langen Abwasserdüker unter dem Rhein. Als Düker wird eine Rohrleitung bezeichnet, die unter einem Verkehrsweg, in diesem Fall der Rhein, geführt wird. Der Rheindüker leitet das gesamte Abwasser aus dem rechtsrheinischen Düsseldorfer Norden auf die linke Rheinseite zum Klärwerk-Nord in Meerbusch-Ilverich. Jetzt wird das Bauwerk mit einem elektrisch betriebenen Minibagger gereinigt, der auf Stahlträgern als Schienen im Kanal fährt und so die Ablagerungen ausbaggert.