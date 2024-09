Autor aus Düsseldorf legt neues Werk vor Ein Solar-Thriller aus Kaiserswerth

Reinhard Löchner ist ein in Köln geborener Vollblut-Düsseldorfer. Seit 25 Jahren lebt und arbeitet er in Kaiserswerth. Nach Management-Stationen in der deutschen Industrie gründete der studierte Wirtschaftsingenieur eine Venture-Capital-Gesellschaft. Es war die Zeit des EEG, also des Gesetzes über die Förderung erneuerbarer Energien. Löschners Firma warb erfolgreich Finanzmittel für Start-ups der Solar- und Windenergie ein. Wenn so jemand einen Solar-Thriller schreibt, tut er das also auf der Basis von großem Fachwissen.