Dreck-weg-Tag in Düsseldorf Reifen, Kanister und Möbel im Wald gefunden

„Unglaublich, was hier bei uns alles so illegal entsorgt wird“, meint Hegering-Sprecher Thomas Bangert. Der zusammengetragene Berg mit alten Reifen, Möbelstücken, Kanistern und diversen gefüllten Müllsäcken war dann in der Tat im negativen Sinne beachtlich. „Unsere Wildtiere fressen häufig arglos Weggeworfenes, was ihnen natürlich schlecht bekommt. Sie bleiben mit ihren Schnauzen in Dosenöffnungen hängen oder verfangen sich in entsorgten Gartenzäunen, woraus sie sich nicht mehr befreien können und elendig zu Grunde gehen“, erklärt Bangert.