Veranstaltungen in Düsseldorf Rehacare und Invictus Games spielen sich die Besucher zu

Die Teilnehmer können ihre Stärken nicht nur in den Disziplinen Rollstuhl-Basketball, Bogenschießen oder Rollstuhl-Rugby im sportlichen Wettbewerb unter Beweis stellen. Die Invictus Games sehen sich auch als Plattform für die Rehabilitation und den Austausch von Erfahrungen. Als Begleitprogramm wird es in einem Zelt an der Arena täglich Fachvorträge geben.