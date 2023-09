In der Messe Düsseldorf Inklusives Arbeiten im Fokus der Rehacare

Das Thema Inklusion steht dieser Tage in der Landeshauptstadt gleich in mehrfacher Hinsicht im Rampenlicht. Seit Samstag bereits treten 500 Athleten, die meisten von ihnen kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten, bei den Invictus Games im Arena-Sportpark sportlich gegeneinander an. Parallel dazu startet am Mittwoch in den Messehallen nebenan mit der Rehacare die weltweit größte Fachmesse für Rehabilitation und Pflege. Das gleichzeitige Stattfinden beider Veranstaltung bezeichnete Rehacare-Direktor Hannes Niemann daher auch als „positive Synergie“. „Wir hoffen, dass sowohl Besucher von den Invictus Games zu uns finden als auch andersrum.“