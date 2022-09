Hotelbranche in Düsseldorf : Es kommen mehr Touristen als vor der Pandemie

Hotelbranche in Düsseldorf

Düsseldorf Die aktuellen Zahlen unterscheiden sich extrem von den Vorjahren. Welche Reisenden jetzt vor allem kommen und was Experten zur Entwicklung sagen.

Wer auf die aktuellen Übernachtungszahlen in Hotelbetrieben schaut, kommt zum Ergebnis: Die Pandemie hat auf den Tourismus in der Stadt offenbar keinen Einfluss mehr. Im Mai und im Juni kamen sogar mehr Reisende als 2019 in diesem Zeitraum.