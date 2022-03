Erleichterung für Tausende Reisende : Regionalhalt Düsseldorf-Bilk geht Freitag in Betrieb

Düsseldorf Es hat länger als geplant gedauert, doch jetzt ist der Ausbau des Bilker Bahnhofs fertig. Damit gibt es für die Reisenden einen besseren Anschluss an den linken Niederrhein sowie Richtung Venlo, Aachen und Dortmund. Was man dazu wissen muss.

Der Regionalexpress 10 in Richtung Krefeld wird am Freitag um 0.10 Uhr der erste Zug sein, der den neuen Regionalhalt Bilk ansteuert. Wie die Deutsche Bahn am Donnerstagvormittag mitteilte, kann der neu gebaute zweite Bahnsteig am Freitag in Betrieb gehen, sodass neben S-Bahn-Linien nun auch Regionalexpress-Linien und Regionalbahnen in Bilk halten werden. Laut Bahn profitieren künftig mehr als 20.000 Reisende am Tag von dem Ausbau des Bahnhofs, mit dem Anfang 2020 begonnen wurde.