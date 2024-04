Lebensmittel aus der Region Warum Erdbeeren aus Düsseldorf viermal teuerer als importierte sind

Düsseldorf · Endlich ist es so weit, die Erdbeerzeit bricht an. Die Preise für die süßen, roten Früchte klaffen weit auseinander. In einem Hofladen in Düsseldorf-Hamm kostet eine Schale Erdbeeren bis zu 5,50 Euro. Im Supermarkt dagegen 1,29 Euro. Wie kann das sein?

23.04.2024 , 16:10 Uhr

Hans Peter van der Wingens Enkelin Josefine (2) schmecken Erdbeeren sehr. Foto: Alina Hüsemann

Von Alina Hüsemann