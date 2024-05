25-jähriges Bestehen des Kinder- und Jugendhospizes in Düsseldorf Viele Aktionen zum Jubiläum des Regenbogenlandes

Auch weitere Aktionen stehen noch an: Unter anderem wird bis zum 6. Mai eine Fotoausstellung im Atrium der Stadtsparkasse auf der Berliner Allee gezeigt, die Geschichte und die Arbeit des Regenbogenlandes sowie emotionale „Miteinander Momente“ stehen im Fokus. An diesem Samstag, 4. Mai, findet zwischen 13 und 18 Uhr an der Rennbahn in Grafenberg ein Familienfest statt, das ähnlich wie ein Jahrmarkt aufgebaut ist und vor allem jungen Familien Attraktionen wie eine Hüpfburg, Ponyreiten, ein Kinderkarussell, ein Spielmobil, ein Mitspieltheater und einen Ballonkünstler bietet.