Vandalismus in Düsseldorf Regenbogenbank in Itter beschmiert

Mit dem Hashtag „ItterBankBattle“ ist die vormals unscheinbare Bank Am Steinebrück auf Instagram berühmt geworden. Etliche Menschen haben die Bank fotografiert und in den sozialen Medien geteilt. Seit vergangenem Sommer transportiert sie noch zusätzlich eine Message: Auf Bitten von Daniel Kasimirovicz wurde die Bank offiziell von der Stadt in Regenbogenfarben angemalt – als Zeichen für Toleranz.