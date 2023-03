Vielfalt in Düsseldorf Regenbogenbank soll ein Zeichen für Toleranz setzen

Ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt – das ist jetzt für jeden sichtbar am Zoopark platziert worden. Denn dort steht nun die erste Regenbogenbank in Düsseldorf. Direkt am Eingang des Zooparks, an der Kreuzung Rethel-, Lindemann- und Graf-Recke-Straße, zieht die bunte Bank die Blicke auf sich.