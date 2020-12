Nach Wirbel um Vorstandsposten : Anwaltskammer Düsseldorf wählt neue Präsidentin

Leonora Holling ist die erste Frau an der Spitze der Anwaltskammer Düsseldorf. Foto: Anwaltsverein Düsseldorf/Jochen Rolfes

Düsseldorf Nach dem Wirbel um die Vorstandswahlen 2014 hat die Rechtsanwaltskammer Düsseldorf eine neue Präsidentin gewählt. Mit großer Mehrheit stimmten die Mitglieder für Leonora Holling. Sie ist die erste Frau in diesem Amt.

Elf Tage nach dem Zwangsabschied des langjährigen Präsidenten der Düsseldorfer Rechtsanwaltskammer hat die Standsvertretung am Samstag die 55-jährige Leonora Holling zur neuen Präsidentin gewählt. Erstmals steht damit eine Frau an der Spitze der Anwaltskammer, die zu den größten in Deutschland zählt.