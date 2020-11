Prozess in Düsseldorf : Rechtsanwalt wegen Parteiverrats vor Gericht

Prozess in Düsseldorf

Düsseldorf Im Düsseldorfer Landgericht muss ein Rechtsanwalt auf die Anklagebank. Er soll es mit den Regeln, die für seinen Berufsstand gelten, nicht so genau genommen haben.

Ein Düsseldorfer Rechtsanwalt steht an diesem Mittwoch in eigener Sache vor dem Landgericht. Dem 39-jährigen Juristen werden Parteiverrat und Untreue vorgeworfen. Er wehrt sich gegen eine achtmonatige Bewährungsstrafe und 1500 Euro Geldbuße. Zu beidem war er in erster Instanz vom Amtsgericht verurteilt worden (Az.: 23 Ns 1/20).