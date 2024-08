Vorfall in Düsseldorf Volltrunkene Rechtsanwältin beschimpft Polizei und Rettungsdienst

Über einen angeblich alkoholbedingten Ausraster einer Volljuristin wollte am Mittwoch ein Amtsrichter verhandeln. Die Frau, die als Rechtsanwältin tätig sein soll, war laut Anklage in einer Januarnacht 2023 in erheblich angetrunkenem Zustand in einer U-Bahn-Station aufgefallen. Mitarbeiter eines Rettungsdienstes soll sie dabei rassistisch beschimpft, soll auch einen Polizeibeamten beleidigt haben.