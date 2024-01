Reallabor Klimaschonende Entscheidungen Wie kleine Veränderungen über eine Tonne CO2 sparen können

In den vergangenen Monaten hatten für die teilnehmenden Haushalte einige Programmpunkte auf dem Plan gestanden: So gab es nach der Auftaktveranstaltung zunächst ein Mediencoaching für diese Haushalte. So sollten die Erkenntnisse und Inhalte des Reallabors medial von den Teilnehmenden selbst begleitet werden. Im Anschluss folgten Klimacoachings für die einzelnen Haushalte. Dabei wurde nicht nur eine CO 2 -Ist-Bilanz erstellt, sondern gemeinsam mit Experten geschaut, welche Möglichkeiten der Veränderung es gibt – und diese in einer Ausprobierphase umgesetzt. Dabei tauschten sich die Bürger auch bei gemeinsamen Treffen über die Erfahrungen aus.