Terrorverdacht gegen 15-Jährige Düsseldorferin „Die Radikalisierung findet oft unter dem Radar statt“

Die mutmaßliche Radikalisierung einer Jugendlichen aus Düsseldorf hat am Freitag auch bei Muslimen in der Stadt Betroffenheit ausgelöst. Die 15-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, weil sie in einer Chatgruppe gemeinsam mit anderen Jugendlichen Angriffe auf Menschen in Kirchen, Synagogen und Polizeistationen geplant haben soll. Fahnder hatten die Wohnung der Familie in Düsseldorf durchsucht. Der Vater der 15-Jährigen sei bereits früher aufgefallen, weil er Spenden für den IS gesammelt haben soll, hieß es am Freitag.