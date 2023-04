Früherer Dezernent in Düsseldorf Rauterkus‘ Wechsel von der Stadt zum Land sorgt weiter für Streit

Die SPD-Fraktion im Landtag zeigt sich irritiert über die Umstände, unter denen der frühere Düsseldorfer Beigeordnete Michael Rauterkus als kommissarischer Leiter des Rechenzentrums der Finanzverwaltung (RZF) eingestellt wurde. Man habe den Eindruck, es sei „alles unternommen“ worden, „um die Besetzung durch eine Person möglich zu machen, die an genau dieser Aufgabe in Düsseldorf gescheitert ist“, sagte der SPD-Abgeordnete Stephan Zimkeit am Donnerstag in einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.