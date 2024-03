Streit in Düsseldorf Ratsfrau löscht geteilte Strack-Zimmermann-Karikatur

Zuletzt war der Krieg in der Ukraine über die sozialen Medien wiederholt auch in Düsseldorf politisches Streitthema geworden. Kostenpflichtiger Inhalt Wirtesprecher Walid El Sheikh hatte Strack-Zimmermann als „Wannabe Kriegsministerin“ bezeichnet. Die SPD in Düsseldorf hatte nach eigener Aussage versehentlich eine Kundgebungs-Ankündigung vom „Düsseldorfer Appell gegen Hochrüstung und Krieg“ geteilt und das nach scharfer Kritik der CDU rückgängig gemacht. Eine These der Initiative ist, dass Nato-Staaten sowie die EU „Anteil an der Zuspitzung des Konfliktes um die Ukraine“ hätten. Spillner war bei der Veranstaltung übrigens zugegen, wie sie berichtet.