Umbau für mehr als 13 Millionen Euro Düsseldorfer Ratsleute sollen bald im Kreis sitzen

Die Düsseldorfer Ratsleute sitzen heute in Reihen wie in der Schule. Diese steigen an und weil der Oberbürgermeister als Sitzungsleiter erhöht präsidiert, können ihn alle gut sehen. Wer gar nicht gut klarkommt, wenn es um die Beobachtung von Ratssitzungen geht, sind mobilitätseingeschränkte Menschen. An sie wurde beim Bau des Saals nicht gedacht. Sie können auf der Empore den Sitzungen zwar folgen, sehen aber nichts. Das alles soll sich ändern.