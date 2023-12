Düsseldorf-Rath Wie Christel Dyckerhoff 100 Jahre alt wurde

Weiter ging ihre Lebensreise gegen Ende des Zweiten Weltkrieges nach Essen. „Meine Eltern sind abenteuerlich in einem Eisenbahnwaggon aus Berlin geflüchtet, sie hatten nur das Nötigste dabei“; erzählt Maetz. In Essen verwirklichte Dyckerhoff nicht nur ihren Traum, Mutter zweier Kinder zu werden – sie hat neben Maetz noch einen Sohn – sondern bekam auch ihren absoluten Traum-Job. Sie arbeitete als Managerin im Folkwanger Kammerorchester. Als ihre Tochter zwölf Jahre alt war, stürzte sie sich wieder ins Berufsleben. Denn sie wollte nicht nur Hausfrau und Mutter sein, sondern „zurück ins Leben“, erzählt Maetz. Als Managerin hatte Dyckerhoff die Verantwortung für den ganzen Orchesterbetrieb. Zu ihren Aufgaben gehörte es beispielsweise, Orchester-Reisen und das Musik-Programm zu organisieren oder bei einem Musikwettbewerb in München nach jungen Solisten für Konzerte zu suchen. „Das Orchester war ihr drittes Kind“, sagt Maetz mit einem Lächeln. Um in der Nähe ihrer Mutter zu sein, verkaufte sie an der Kasse als Jugendliche Tickets für Konzerte. „Das war immer sehr schön“, so Dyckerhoff. Außerdem absolvierte sie eine Gesangsausbildung zur Sopranistin und trat in Konzerten auf. Nach ihrem Renteneintritt war sie noch einige Jahre als Vorstand für das Orchester tätig.