Düsseldorf-Rath ​: Ukrainisches Orchester bei Bundeswehr-Musikfest​

Düsseldorf Zum vierten Mal findet am Samstag das große Musikfest der Bundeswehr in Düsseldorf-Rath statt. Durch die Veranstaltungen führt der TV-Moderator Johannes B. Kerner.

Generalleutnant Jürgen Weigt, stellvertretender Inspekteur der Streitkräftebasis, kündigte am Mittwoch ein „Feuerwerk aus Farben, Bildern und Tönen“ an. Das Musikfest mache die Streitkräfte erlebbar. Gerade in bewegten Zeiten sei ein musikalischer Brückenschlag dringender denn je. „Die Ukraine lebt“, so Weigt. Auch Oberbürgermeister Stephan Keller erklärte, es dürfe bei aller Fröhlichkeit nicht vergessen werden, dass Krieg herrsche. Das Musikfest zeige die Verbundenheit der Streitkräfte mit Düsseldorf.