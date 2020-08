Rollerfahrer flüchtet : Schwerer Unfall zwischen Roller und Straßenbahn

Düsseldorf Im Düsseldorfer Stadtteil Rath ist es am Morgen zu einem schweren Unfall zwischen einem Roller und einer Straßenbahn gekommen. Einer der Rollerfahrer flüchtete, möglicherweise war das Zweirad gestohlen.

An der Reichswaldallee in Düsseldorf-Rath ist es am Montagmittag zu einem schweren Unfall zwischen einem Motorroller und einer Straßenbahn gekommen. Nach Angaben von Zeugen soll der Roller mit zwei Personen besetzt gewesen sein.