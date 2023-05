Feuerwehr Düsseldorf Rauchmelder warnt – Feuerwehr rettet Anwohner in Düssldorf-Rath

Heimrauchmelder retten Leben! So auch am Dienstagabend, 9. Mai, in Rath. „Ausgelöster Heimrauchmelder" lautet die Meldung, die über die Notrufnummer 112 dem Disponenten der Feuerwehrleitstelle mitgeteilt wurde. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später eintrafen, stellte sich die Situation wie folgt dar: Im Dachgeschoss des betroffenen Gebäudes war ein Heimrauchmelder zu hören, zudem war Rauch aus einem Fenster wahrnehmbar.