Razzia in Düsseldorf-Rath : Polizei stellt gestohlenen Bagger auf Schausteller-Gelände sicher

Razzia in Düsseldorf-Rath

Düsseldorf Nach einer Razzia auf dem Schausteller-Gelände, das immer wieder mit Straftaten in Verbindung gebracht wird, hat die Polizei am Mittwoch einen gestohlenen Bagger gefunden. Mit einem Spezialkran wurde er gehoben und sichergestellt.

Die Polizei hatte unter anderem bei Durchsuchungen Ende Mai Hinweise auf einen Bagger auf dem Gelände an der Oberhausener Straße erhalten, der aus einer Straftat stammen könnte. Am Mittwoch sei die Arbeitsmaschine mit großem Aufwand sichergestellt worden, berichtet die Polizei. Das Fahrzeug hat demnach einen Neuwert von 150.000 Euro und war in Dülmen gestohlen worden.