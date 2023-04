Großeinsatz in Düsseldorf Fliegerbombe bei Bauarbeiten gefunden – Entschärfung sofort

Bei Bauarbeiten in Düsseldorf-Rath ist am Donnerstag eine britische Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Stadt teilte am Mittag mit, dass diese zeitnah entschärft werden sollte. Die Bombe liegt in einem Gebiet, in dem sich nur wenige Menschen aufhalten, so dass die Evakuierungsmaßnahmen weniger aufwendig als bei anderen Bombenfunden sind.