Großeinsatz in Düsseldorf Erfolgreiche Entschärfung von Fliegerbombe in Rath

Die auf einer Baustelle an der Theodorstraße entdeckte britische Fünf-Zentner-Fliegerbombe konnte am Donnerstag durch Uwe Palmroth vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung erfolgreich entschärft werden. Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg lag in einem Gebiet, in dem sich nur wenige Menschen aufhalten, so dass die Evakuierungsmaßnahmen weniger aufwendig als bei anderen Bombenfunden waren.