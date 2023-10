Fachmärkte in Düsseldorf Nach 20 Jahren Planzeit baut Bauhaus in Rath

Düsseldorf · Der Fachmarkt mit Drive-in-Arena entsteht an der Theodorstraße in Düsseldorf-Rath. Beim Richtfest wurde nun das Eröffnungsdatum verkündet. Warum trotz vieler Hindernisse am Projekt festgehalten wurde.

10.10.2023, 15:42 Uhr

Nachdem im Januar an der Theodorstraße die Arbeiten zum neuen Bauhaus Fachzentrum gestartet sind, konnte nun Richtfest gefeiert werden. Foto: Anne Orthen (orth)

Von Julia Brabeck

Rund 20 Jahre lang hat das Unternehmen Bauhaus versucht, einen Fachmarkt im Düsseldorfer Norden zu gründen. Nachdem im Januar die Bauarbeiten nach mehreren Standortwechseln und zahlreichen Umplanungen endlich starten konnten, wurde am Dienstag Richtfest gefeiert. Eröffnet werden soll das neue Bauhaus, das auf einem 42.500 Quadratmeter großen Eckgrundstück zwischen Am Hülserhof, Zum Gut Heiligendonk und der Theodorstraße errichtet wird, am 22. März 2024.